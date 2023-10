Fiorentina, Italiano può sorridere: per la Lazio recupera cinque titolari

Fiorentina, il tecnico toscano per il match di lunedì può contare sul rientro di ben cinque titolari: le utlime

Archiviata la roboante vittoria di giovedì in Conference, la Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva allo stadio Olimpico contro la Lazio con cinque buone notizie per l’ex tecnico dello Spezia. Italiano per il match contro Sarri recupera Biraghi, il quale aveva subito un infortunio nelle scorse settimane e poi Duncan che tornerà a fare coppia con Arthur nel centrocampo, Milenkovic che prenderà il posto al centro della difesa, e infine Martinez Quarta.