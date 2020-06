Fiorentina, niente Lazio per Chiesa e Caceres. Mentre Iachini…

Fiorentina in dieci: doppio giallo per Caceres. L’uruguaiano salterà la Lazio, allontanato per proteste anche Iachini

AGGIORNAMENTO ORE 21.20 – Salterà la Lazio anche Chiesa che è stato ammonito questa sera, ma era già diffidato

Niente Lazio per Caceres. Il difensore della Fiorentina, infatti, è stato espulso per somma di gialli durante i novanta minuti contro il Brescia, non potrà così far ritorno all’Olimpico in veste di ex. Anche l’allenatore Iachini è stato allontanato dal campo, per proteste.

Se l’uruguaiano salterà sicuramente la trasferta romana, per il mister bisognerà attendere le decisioni del Giudice Sportivo.