Fiorentina Cagliari 1-0: la decide l’ex biancoceleste Cataldi: la dedica per Bove – VIDEO

Fiorentina Cagliari 1-0: la viola torna a vincere dopo il malore capitato la settimana scorsa ad Edoardo Bove: gol con dedica di Danilo Cataldi

La Fiorentina vince contro il Cagliari per 1-0: prima in campionato dopo il malore subito da Bove contro l’Inter e si riparte subito con una vittoria importante anche per la classifica.

⚽️GOAL🇮🇹 | Fiorentina 1-0 Cagliari | Cataldipic.twitter.com/sg0EZ7aF3p — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 8, 2024

A decidere la gara per la viola ci pensa l’ex Lazio Cataldi, con una conclusione da fuori area: gol con dedica a Bove, indicando il numero quattro con le dita e gridando in camera «Te l’avevo detto!».