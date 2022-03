Fiorentina, Biraghi: «Europa? Non dobbiamo porci limiti»

Fiorentina, capitan Biraghi: «Non dobbiamo porci obiettivi. Dovremo giocare sempre con la stessa mentalità»

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato al canale ufficiale del club viola. Ecco i passaggi principali.

ITALIANO – «Già dai primi giorni le sue idee hanno acceso qualcosa nella nostra testa. Sul lato caratteriale ti tira sempre fuori sempre tutto quello che puoi dare, ogni giorno. Questo è molto importante».

OBIETTIVI STAGIONALI – «Stiamo lottando per un posto in Europa, mancano poche partite, che forse sono le più importanti. Non è il momento di dire dove possiamo arrivare, ma di continuare a giocare come sappiamo, con lo spirito che abbiamo avuto a Milano».