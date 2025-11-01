Fiorentina, adesso è ufficiale la separazione con Pradè! Arriva il comunicato del club viola e il futuro...

Fiorentina: termina l’avventura di Pradè come direttore sportivo. Il club viola ha annunciato con una nota la conclusione del rapporto

Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Dopo dieci anni complessivi vissuti in due distinti periodi – quattro stagioni nel primo ciclo e sei consecutive nell’ultimo – il dirigente romano ha deciso, di comune accordo con la società, di interrompere la propria avventura in viola.

La scelta è arrivata anche in seguito al complicato avvio di campionato, che aveva alimentato dubbi sulla posizione dell’allenatore Stefano Pioli, poi comunque confermato alla guida tecnica della squadra.

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.

La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.

“A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

