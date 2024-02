Fiore: «Si è rotto qualcosa nella Lazio di Sarri? Ecco qual è il mio pensiero». Le parole dell’ex giocatore

Intervento dell’ex Lazio Stefano Fiore ai microfoni di TvPlay, che ha parlato della ‘non partita’ dei biancocelesti contro la Fiorentina. Di seguito tutte le sue parole.

PAROLE– «Fiorentina-Lazio? Non è stata una partita, perché la Fiorentina l’ha dominata in lungo ed in largo. Era sotto per un episodio e perché il calcio è strano. Nel primo tempo, di fatto, i viola dovevano stare davanti di due gol. La Lazio, nonostante il vantaggio, non ha mai avuto una reazione. La squadra di Sarri è ora in una situazione complicata, ancora una volta ha fallito l’occasione di dare continuità alla sua stagione. Si è rotto qualcosa nella Lazio di Sarri? Non c’è certezza, ma qualcosa c’è: è palese. La Lazio ha giocato una partita senza anima contro la Fiorentina. E’ stata presa a pallonate ».

LAZIO DI SARRI– «Perché i biancocelesti non hanno reagito neanche dopo il 2-1? Sarri, probabilmente, non riesce a spiegarselo: non c’è stata nessuna reazione. La cosa più assurda è che la Lazio giochi queste gare quando, almeno per il momento, potrebbe anche giocare i quarti di finale di Champions League. La Lazio, di solito, non manda via un allenatore e bisogna elogiare Lotito per questo motivo. Italiano alla Lazio e Sarri alla Fiorentina? Sarebbe una cosa bizzarra, difficilmente realizzabile. Quante possibilità ha la Lazio di passare il turno in Champions? Ha un vantaggio, direi 50% di possibilità. Il Bayern, anche se è in difficoltà, giocherà in casa e questo è sempre un vantaggio. La Fiorentina può ambire sicuramente all’Europa, specialmente alla Conference, tanto più la Lazio. Se Totti provò a portarmi alla Roma dopo Euro 2000? No, almeno che io sappia. Con Baldini ci fu un colloquio, ma la Lazio era già davanti »