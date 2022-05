Fiore e Corradi, la Lazio alza al cielo la sua 4ª Coppa Italia – VIDEO

On this day, 12 maggio 2004: la Lazio vince la Coppa Italia contro la Juventus, al Delle Alpi, grazie ai gol di Corradi e Fiore

Novanta minuti per conoscere la vincitrice della Coppa Italia. La Lazio si presenta al Delle Alpi con in tasca l’esito dell’Olimpico: 2-0, vantaggio che vale come una bella ipoteca sul premio finale. I bianconeri vogliono riscattare una stagione avara di emozioni, la banda Mancini invece vuole consacrare un percorso inedito.

Trezeguet e Del Piero fanno vibrare l’aria. Il francese prova a raddrizzare il risultato con un gol capolavoro, una torsione su cui Sereni nulla può fare. A riaprire definitivamente le speranze della Juventus, invece, è poi il numero 10 che segna praticamente a porta vuota nei primi minuti della ripresa. La Lazio potrebbe rischiare il crollo psicologico, ma non si fa piegare e risponde colpo su colpo all’attacco bianconero; soprattutto in aria, dove spadroneggia. È proprio l’incornata di Corradi, che sfrutta un calcio d’angolo di Mihajlovic, a rimettere la Coppa Italia sulla strada che porta a Roma.

A sigillare il risultato arriva la rasoiata di Fiore: al Delle Alpi è 2-2. La Lazio di Mancini può alzare alzare al cielo il trofe