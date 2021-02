Finale Coppa Italia all’Olimpico: Uefa pronta alla delega

La finale di Coppa Italia potrebbe disputarsi comunque allo Stadio Olimpico di Roma: la Uefa potrebbe concedere la delega

Il 19 maggio si disputerà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. La sfida dovrebbe essere prevista a San Siro dato che l’Olimpico di Roma sarà occupato dai preparativi per gli Europei.

Come riportato da Tuttosport, però, la Lega Serie A avrebbe chiesto una delega alla Uefa per avere a disposizione lo stadio romano per la finale di Coppa Italia. L’ente europeo sarebbe intenzionato a concederla dato che avrebbe “occupato” lo stadio dal 18 maggio in poi.