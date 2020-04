Figc, idea Scudetto del Cuore per medici e volontari

Figc, questa l’idea della federazione ovvero quella di assegnare uno Scudetto del cuore a coloro che stanno lottando per arginare l’epidemia

Non avremo mai le parole giuste per ringraziare i medici, il personale sanitario e tutte le persone che in questo momento di grande crisi lottano in prima linea per salvare il maggior numero di vite e non solo. Proprio per questo motivo la Figc ha deciso di assegnare a loro lo Scudetto del cuore.

L’omaggio, come spiega il presidente Gravina, verrà consegnato in un evento ad hoc. L’idea della Figc è quella di far giocare alla Nazionale la prima partita ufficiale aperta al pubblico allo stadio Meazza di Milano.