I contratti verranno estesi fino al 31 agosto, questa la direttiva della FIGC che, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, provvederà a sanzionare chiunque non dovesse attenersi a tali disposizioni, portando via calciatori in prestito al 30 giugno ad esempio. Da sciogliere, sempre nell’assemblea dell’8 giugno, la questione per i giocatori provenienti da club esteri.