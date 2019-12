FIFA ’20, nella squadra dell’anno non c’è Immobile

Ieri sono uscite le nomination per votare il Team of the Year FIFA 20. Tra i nomi scelti per l’attacco non c’è quello di Immobile

17 goal solo in campionato, in lizza per la Scarpa d’Oro e anche quarto miglior assistman della Serie A: per quanto fatto in questo inizio di stagione, Ciro Immobile avrebbe tutto il diritto di essere tra gli attaccanti candidati per il Team of The Year FIFA ’20.

Ieri è stata divulgata la lista dei 16 che potrebbero comparire nella usuale squadra dell’anno stilata dal videogioco targato FIFA. Tra i nomi illustri, compaiono Salah, Neymar, gli inevitabili Messi e Ronaldo, e l’highlander Benzema. Sembrerebbe mancare solo il nostro Ciruzzo, oltretutto molto affezionato al gioco. Significa che il numero diciassette biancoceleste dovrà continuare a distruggere record per magari entrare nei TOTS (Team of The Season – la squadra della stagione).

