Feyenoord-Roma 1-1, Lukaku salva De Rossi dalla sconfitta

Feyenoord-Roma, termina in parità la sfida di Rotterdam con la squadra giallorossa che vede gli ottavi grazie a Lukaku

Termina 1-1 la sfida dei playoff di andata di Europa League tra la Roma e il Feyenoord, con la formazione giallorossa che acciuffa il pari grazie alla rete di spalla di Romelu Lukaku, il quale non da scampo al portiere che non riesce a prendere il pallone alla sua sinistra. Gli olandesi di Slot erano andati in vantaggio con il gol di Paixao al 46′.