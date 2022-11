Feyenoord Lazio, Romero titolare? Sarri tentato dall’argentino

Per la gara di questa sera tra Feyenoord e Lazio Maurizio Sarri è tentato dalla possibilità di lanciare dal primo minuto Luka Romero

La grande sorpresa in casa Lazio per la sfida di questa sera contro il Feyenoord in Europa League, decisiva per il passaggio al turno successivo, potrebbe essere Luka Romero. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Maurizio Sarri è fortemente tentato dal lanciare dal primo minuto il quasi 18enne argentino.

Il ballottaggio con Cancellieri è aperto nel tridente con Zaccagni e Felipe Anderson. Il tecnico toscano vorrebbe sparigliare le carte: la spensieratezza e la classe di Luka potrebbero essere un importante propellente nell’infuocato impianto olandese.