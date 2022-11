Feyenoord Lazio, le pagelle dei quotidiani: si salva solo Felipe Anderson. Male Patric e Provedel

Feyenoord Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi e non sulla sconfitta in Olanda da parte dei biancocelesti

La disfatta in terra olandese da parte della Lazio trova – ovviamente – ampio spazio sui quotidiani sportivi e non. Si salva solo Felipe Anderson che strappa una sufficienza un po’ ovunque mentre per il resto è una pioggia di 5 e di 4.

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 5, Lazzari 5 (Marusic 5), Casale 5.5, Patric 5, Hysaj 5, Milinkovic 5.5, Marcos Antonio 6 (Cataldi 5.5), Basic 5.5 (Vecino 5), Felipe Anderson 6, Cancellieri 5.5 (Romero 4), Zaccagni 6 (Pedro 5.5).

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 4.5, Lazzari 5 (Marusic 4.5), Patric 5, Casale 5.5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 5, Marcos Antonio 5 (Cataldi 5), Basic 5 (Vecino 5), Cancellieri 4 (Romero 3), Felipe Anderson 5, Zaccagni 5 (Pedro 5).

IL MESSAGGERO – Provedel 4.5, Lazzari 5 (Marusic 5.5), Casale 5, Patric 4.5, Hysaj 5, Milinkovic 5.5, Marcos Antonio 5.5 (Cataldi 5.5), Basic 5 (Vecino 5), Cancellieri 5 (Romero 4.5), Felipe Anderson 6, Zaccagni 5 (Pedro 6).

CORRIERE DELLA SERA – Provedel 5, Lazzari 5.5 (Marusic 5.5), Casale 5, Patric 5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 4.5, Marcos Antonio 5.5 (Cataldi 5), Basic 5.5 (Vecino 5), Cancellieri 4.5 (Romero 4), Felipe Anderson 6.5, Zaccagni 6, (Pedro 5).