Feyenoord-Lazio, arbitra Peljto: nessun precedente col bosniaco

Irfan Peljto, bosniaco, è stato designato come arbitro di Feyenoord-Lazio di giovedì in Europa League: nessun precedente con i biancocelesti

La designazione arbitrale per la 6ª giornata del girone F di Europa League, ha assegnato la gara Feyenoord-Lazio al signor Irfan Peljto (BIH).

Primo incrocio per la Lazio con il fischietto bosniaco che ha già arbitrato in carriera l’Italia Under 18, 19, Roma e Juventus (dei bianconeri l’unica vittoria, ndr).

Prima volta anche per il Feyenoord, con gli unici incroci olandesi che per ora risalgono con Olanda e Ajax (tre vittorie su tre, ndr).