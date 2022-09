Verso Lazio Feyenoord, olandesi vittoriosi in trasferta in campionato

Mancano quattro a Lazio Feyenoord, che aprirà il cammino europeo dei biancocelesti. Gli olandesi vincono in Eredivisie

Infatti la squadra allenata da Arne Slot si è imposta per 4-3 in casa del G.A. Eagles. Un risultato importante e che vale, quantomeno al momento, il secondo posto in classifica dietro l’Ajax.