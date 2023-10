Llorente non ha dubbi: «Scommesse, ci vuole poco a rovinarsi la carriera»

Fernando Llorente, ex attaccante dell’Udinese tra le altre, ha commentato il caso scommesse e la conseguente squalifica di Fagioli

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fernando Llorente ha parlato così del caso scommesse:

«Mi spiace moltissimo per quello che è capitato a Paul, è un bravissimo ragazzo. E che tristezza il caso scommesse e la squalifica di Fagioli. Si fanno tanti incontri in cui viene spiegato che è vietato scommettere sulle calcio. Basta poco per rovinarsi la carriera».