Felipe Anderson ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Lazio contro il Feyenoord. Le dichiarazioni

Felipe Anderson ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Lazio contro il Feyenoord. Le dichiarazioni del brasiliano.

SARRI – «Ho sempre stimato Sarri, mi ha dato sempre fiducia e voglio ripagarlo, così come la società. I nuovi sono giovani, vogliono imparare tanto. Ci vuole molta attenzione per capire ciò che vuole il mister».

CONTINUITÀ – «A noi ci manca la continuità, oggi abbiamo fatto un grande primo tempo, dovevamo giocare allo stesso livello nella ripresa».

VERONA – «Domenica c’è una partita importante, dobbiamo giocare con aggressività e stare sempre lì».

GIRONE – «Lazio favorita nel girone? Noi siamo forti, come il Feyenoord. Nel secondo tempo abbiamo capito che non possiamo abbassare la guardia. Se concedi spazio in Europa ti fanno male».

VERA LAZIO – «Quello che stiamo provando a fare è mantenere un livello alto di calcio per novanta minuti. Stiamo capendo come gestire i momenti della partita. Quando diventerà automatico farà la differenza».