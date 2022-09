Felipe Anderson: «Siamo partiti bene quest’anno. Grande supporto dei tifosi»

Felipe Anderson, autore sel gol del raddoppio, ha analizzato la bella vittoria della Lazio contro il Feyenoord. Queste le sue parole a Sky Sport.

QUALITÀ – «Quando riusciamo ad avere la palla sulla trequarti abbiamo tante idee da mettere in atto, mi piace giocare quando riusciamo ad avere il baricentro alto e recuperiamo palla per verticalizzare subito».

CRESCITA – «Abbiamo iniziato bene questa stagione, più concreti. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto perché non siamo soddisfatti delle ultime partite. Ci dispiace per i risultati che non sono arrivati, siamo partiti bene ma possiamo ancora migliorare».

CARATTERISTICHE – «Ho delle caratteristiche di accelerazioni e quando palleggiamo davanti alla loro difesa posso sfruttare il 1 vs 1, il mister mi chiede tanti movimenti senza palla e sto imparando tanto da lui».

SARRI – «Sarri mi ha stimato sempre, quando scendi in campo con la fiducia tutte le partite mi dà soprattuto motivazione e mi fa mettere a disposizione per la squadra, e se la squara conta su di me dò sempre il 100%».

Felipe Anderson a Lazio Style Radio

PARTITA – «Oggi abbiamo fatto la partita che ci piace, tenendo il baricentro alto. Oggi siamo stati in grado di metterla dentro. Nella ripresa abbiamo concesso troppo e questo non ci piace».

CALO – «Ci sta che con i cambi il Feyenoord sia un po’ entrato in partita. Ci stava anche un po’ di stanchezza, ma dobbiamo dare tutto fino all’ultimo. La squadra è molto forte. Dalla fine delle scorsa stagione stiamo dimostrando molto. Dobbiamo dare continuità. Noi però preferiamo giocare più che contenere. Queste sono le nostre caratteristiche».

FORZA – «La squadra è molto forte, lo dicevo dallo scorso anno. Siamo partiti bene quest’anno. Ora dobbiamo pensare alla prossima,, perché non c’è tempo di festeggiare»

TIFOSI – «Voglio ringraziare i tifosi per il grande supporto che ci stanno dando. Speriamo che siano sempre così numerosi».