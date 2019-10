Felipe Anderson ricorda la Lazio: «In Italia ho imparato tanto»

Felipe Anderson, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del West Ham, ricorda i suoi cinque anni di Lazio

Il brasiliano Felipe Anderson, ha ricordato in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del West Ham, la sua esperienza in Serie A: «In Italia ho imparato la tattica e questo mi ha aiutato molto. L’approccio al campionato inglese non è facile, qui i giocatori sono fortissimi e ogni squadra ha grande qualità. Ma grazie alla tattica che ho imparato per cinque anni in Italia è andato tutto bene».

LAZIO – «Se fossi arrivato direttamente dal Brasile penso che avrei impiegato più tempo ad adattarmi, perché il ritmo qui è molto intenso. In Brasile è lento, in Italia a metà strada e Inghilterra veloce. Quindi, dopo aver giocato in Serie A, la Premier League è perfetta».