Felipe Anderson oggi a Roma, nel pomeriggio le visite mediche

Felipe Anderson è pronto al grande ritorno: arrivo a Roma e visite mediche, prima della partenza per Auronzo di Cadore

Felipe Anderson riabbraccia la Lazio. Il brasiliano arriverà oggi a Roma ed attende l’idoneità per aggregarsi al gruppo di Sarri, ad Auronzo di Cadore, dove tifosi e mister lo aspettano a braccia aperte. Stamattina a Formello, oggi pomeriggio in Paideia: Pipe si sottoporrà a tutte le visite mediche del caso per il grande ritorno.

Al West Ham, come riporta La Gazzetta dello Sport, andrà un indennizzo inferiore ai 3 milioni di euro e il 50% della futura rivendita; al giocatore un quadriennale da 2,2 milioni.