Felipe Anderson punta il Bologna: c’è un tabu da sfatare

Felipe Anderson guiderà il tridente della Lazio domani sera contro il Bologna: per il brasiliano c’è un tabu da sfatare

Felipe Anderson è pronto a guidare la Lazio nella trasferta di domani sul campo del Bologna. In assenza di Ciro Immobile, sarà lui il terminale offensivo dei biancocelesti.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, Pipe deve sfatare un tabù: in campionato in 10 sfide non ha mai segnato al Bologna riuscendo a confezionare solo un assist. Dopo averlo fatto in Coppa Italia, il numero 7 cerca gloria anche in Serie A.