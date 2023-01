Felipe Anderson punta? Il mercato Lazio può virare su un attaccante esterno. Molto potrebbe dipendere dalle valutazioni di Sarri

Come riporta il Corriere dello Sport Felipe Anderson ha segnato 3 gol in 6 partite di A da vice Ciro, è la soluzione in casa. L’arrivo di un esterno chiuderebbe di più le porte a Cancellieri e Romero (mai utilizzato nel nuovo anno dopo l’exploit di novembre).

Il primo non è stato sfruttato da vice Ciro, le uniche prove non sono bastate per convincere Sarri.