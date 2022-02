Felipe Anderson, la grande occasione per il riscatto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Felipe Anderson ha la grande occasione per il riscatto e la rivincita, vista la sua annata deludente al Porto

L’infortunio di Immobile è una tegola a dir poco pesante per la Lazio. L’assenza di Ciro offre però una grande chance a Felipe Anderson.

Il brasiliano infatti, come sottolineato da Leggo, ha la grande occasione per il riscatto e la rivincita, vista la sua annata deludente al Porto. 10 presenze e un solo assist con i lusitani, ma oggi il verdeoro ha la chance di mettere in mostra le sue qualità. E di farsi rimpiangere.