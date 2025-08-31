Felipe Anderson, il padre condannato a 14 anni per duplice omicidio in Brasile: i dettagli

Felipe Anderson, il padre dell’ex biancoceleste condannato a 14 anni per duplice omicidio in Brasile: i dettagli del caso

Situazione complessa per Felipe Anderson, attaccante brasiliano classe 1993, ex stella della SS Lazio e oggi in forza al Palmeiras, club di vertice del campionato brasiliano. Il padre del calciatore, Sebastião Tomé Gomes, 61 anni, è stato condannato a 14 anni di reclusione in regime iniziale chiuso per un tragico episodio avvenuto nel 2015 nel Distretto Federale brasiliano.

Secondo quanto riportato dalla CNN, Gomes avrebbe investito e ucciso due persone: Bruno Santos da Silva, motociclista di 30 anni, e Noêmia Caldeira Gomes, donna di 61 anni. L’accusa sostiene che il gesto sia maturato per motivi di gelosia, all’interno di un presunto triangolo amoroso che coinvolgeva l’uomo.

La dinamica dell’incidente

La notte dell’incidente, secondo la ricostruzione degli inquirenti, Sebastião Tomé Gomes, alla guida della propria auto, avrebbe deliberatamente colpito la moto condotta da Bruno Santos, considerato il suo rivale in amore. L’impatto avrebbe provocato la morte immediata del motociclista, rimasto schiacciato a terra.

Il veicolo, ormai fuori controllo, avrebbe poi proseguito la corsa fino a schiantarsi contro un’abitazione. L’auto avrebbe sfondato la parete della camera da letto in cui dormiva Noêmia Caldeira Gomes, che sarebbe deceduta sul colpo.

La sentenza e le reazioni

La condanna a 14 anni è stata emessa dalla Giustizia del Distretto Federale. Gli avvocati della famiglia hanno già annunciato l’intenzione di presentare ricorso, sostenendo che la dinamica dei fatti debba essere rivalutata.

Felipe Anderson, che in carriera ha vestito anche la maglia del West Ham United in Premier League e ha collezionato presenze con la Nazionale brasiliana, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda, mantenendo il massimo riserbo.

Un momento difficile per il campione brasiliano

Il caso ha avuto ampia risonanza mediatica in Brasile e in Italia, dove Anderson è rimasto nel cuore dei tifosi laziali per le sue giocate e la sua velocità. L’episodio rappresenta un momento delicato nella vita privata del calciatore, che ora dovrà affrontare la pressione mediatica mentre prosegue la sua stagione sportiva con il Palmeiras.