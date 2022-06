Felipe Anderson, Milinkovic e Luis Alberto: la Lazio li esalta sui social – VIDEO

Con un video pubblicato sui propri canali social, la Lazio ha esaltato gli assist di Felipe Anderson, Milinkovic e Luis Alberto

La Lazio ha scelto i tre migliori assist della stagione 2021-2022 e ha esaltato i tre autori con un bel video sui social.

Felipe Anderson (assist contro la Roma per il gol di Milinkovic-Savic), Luis Alberto (assist contro il Genoa per il gol di Zaccagni) e il Sergente (assist contro la Salernitana per il gol di Immobile) sono stati premiati con il video sotto riportato e la didascalia: «Più di tre semplici assist».