Felipe Anderson Lazio, il COMMOVENTE messaggio di Lotito: «Come un figlio. Poteva andare alla Juve ma...»

Felipe Anderson Lazio, commovente messaggio di Lotito per il brasiliano, che lascerà il club dopo la prossima partita

Il Messaggero, nella sua edizione online, riporta queste parole di Claudio Lotito sull’addio di Felipe Anderson alla Lazio.

IL MESSAGGIO – «Questo club sarà sempre casa sua e per me rimarrà un figlio acquisito. Poteva andare alla Juventus e non lo ha fatto. Mi ha chiamato e mi ha detto a malincuore che, nonostante gli avessi offerto un futuro migliore anche a livello economico, ha fatto una scelta familiare e legata alla sua terra. Io non posso rimproverargli nulla, per questa squadra ha dato tutto».