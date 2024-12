Baroni a LSC: «Ecco che partita mi aspetto da parte della squadra con l’Ajax domani»

Baroni, il tecnico biancoceleste ha rilasciato alcune considerazioni sulla partita di domani contro gli olandesi esprimendo anche le sue emozioni

Alla vigilia della partita con l’Ajax, ai microfoni di LSC ha parlato Baroni, il quale ha rilasciato delle considerazioni sulla sfida con gli olandesi. Ecco cos ha detto il tecnico dei biancocelesti

PAROLE – C’è solo questa partita, Napoli è già alle spalle e l’Inter ci sarà. Dobbiamo goderci questa gara che ha un sapore bellissimo, affascinante. Domani dobbiamo fare davvero una grande prestazione. Dispiace solo che non ci saranno i nostri tifosi, mancherà il sentire della loro voce che però sarà dentro di noi. Loro ci saranno sempre. Non sono presenti ma sono dentro di noi, sentiremo la loro vicinanza comunque. La squadra domani farà una grande prestazione. Affrontiamo l’Ajax che ha qualità e che è ben allenata, in un contesto non facile. Ma sono questi i livelli di difficoltà che i ragazzi devono affrontare con lucidità, attenzione e giocando attimo su attimo con grande gioia. La personalità è dentro il gioco, noi dobbiamo giocare pallone su pallone. Se non passi da quello in queste partite è difficile fare risultato

Un ricordo dell’Ajax? Per quelli della mia età era il massimo, Cruijff era un grande idolo. Poi il loro fascino e la cultura che hanno portato, hanno dato tantissimo al calcio soprattutto per preparazione. Loro hanno fatto cose straordinarie, sono dei precursori. Affascinanti