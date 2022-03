Felipe Anderson si allena in palestra e tuona: «Vogliamo di più» FOTO

Felipe Anderson è carico e punta il Venezia: dopo la bella prestazione contro il Cagliari è tornato già a lavoro

La Lazio ha ritrovato Felipe Anderson. Il brasiliano, dopo un momento di appanamento, è tornato protagonista: con Sarri ha continuità e i numeri parlano per lui. Nel mirino del brasiliano adesso c’è il Venezia: questa mattina la squadra si è ritrovata a Formello per la seduta di scarico, poi avrà due giorni di relax per recuperare.

Nonostante il momento sia buono, è vietato abbassare la guardia e dè prorio Felipe a tuonare: «We want more».