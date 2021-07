Felipe Anderson Lazio, ecco la firma sul contratto – FOTO

Arriva anche lo scatto che immortala la firma del contratto che legherà di nuovo Felipe Anderson alla Lazio: la foto

Continua la road map via social per il ritorno in biancoceleste di Felipe Anderson. Dopo l’annuncio sui viaggi e sul numero di maglia, arriva anche lo scatto della firma del contratto.

A postarlo inizialmente è stata Luisa Neiva, avvocato dell’agenzia che rappresenta Felipe e che ha seguito in prima persona il ritorno a Roma. Poi però è arrivata la condivisione, attraverso le storie Instagram, dello stesso brasiliano, che ha ripostato il buona fortuna di Francisco Conceicao, suo compagno di squadra al Porto.