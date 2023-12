Felipe Anderson-Lazio, rinnovo in stand-by: la priorità del brasiliano

Nuovo retroscena sul possibile rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio, il calciatore Brasiliano ad ora ha una priorità ben chiara

Arrivano nuovi retroscena sul futuro di Felipe Anderson con la Lazio. Dopo mesi di speculazioni sul possibile rinnovo del brasiliano ci ha pensato lui stesso a chiarire le cose. Al di là dei discorsi con la società però, come confermato a TNT Sports, la priorità del giocatore ad ora è una sola: il campo da calcio e dunque gli impegni con i capitolini.

RINNOVO LAZIO –«Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l’abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà»

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI FELIPE ANDERSON