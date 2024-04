Felipe Anderson Juve, ecco i dettagli dell’accordo: le ultime sull’affare che porterà il brasiliano in bianconero

È dell’ultima ora la notizia che vede Felipe Anderson firmare con la Juve al termine della stagione. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’esterno della Lazio ha trovato l’accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale da 4 milioni a stagione, bonus inclusi. L’addio del brasiliano era nell’aria da mesi, con il presidente Lotito che non ha voluto accettare le cifre richieste da Felipe Anderson per il prolungamento.