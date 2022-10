Felipe Anderson jolly della Lazio. E Lotito esulta

Felipe Anderson sembra essersi calato perfettamente nel ruolo di vice Immobile. Lotito gongola e si gode i numeri del brasiliano

Anche nella gara di oggi contro la Salernitana all’Olimpico Maurizio Sarri è pronto a rilanciare Felipe Anderson nel ruolo di vice Immobile al centro del tridente con Pedro e Zaccagni. Il brasiliano sembra essersi ormai calato alla perfezione nel ruolo tanto da far esultare lo stesso Lotito che ai microfoni de Il Messaggero domanda: «Altro che vice Immobile a gennaio, avete visto Felipe Anderson?».

Con Sarri alla guida l’ex Porto, che finora in stagione ha collezionato 3 reti e 4 assist, ha disputato 64 partite su 64. Il tecnico toscano non può proprio farne a meno e anche contro gli uomini di Nicola chiederà a Pipe gol e giocate per continuare la rincorsa alla Champions.