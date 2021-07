Felipe Anderson ad Auronzo, il primo allenamento in biancoceleste FOTO

Primo allenamento per Felipe Anderson in quel di Auronzo di Cadore. Il brasiliano è arrivato ieri in ritiro, oggi è al servizio di Sarri

È stato accolto da cori e grandi sorrisi, ad Auronzo di Cadore sono tutti pazzi per Felipe Anderson. Due giorni intensi per il brasiliano che, in sole 48 ore, ha sbrigato tutti gli impegni per mettersi al servizio di Maurizio Sarri.

Così è ricominciata l’avventura in biancoceleste di Pipe che questa mattina si è fatto trovare in palestra col resto dei compagni: l’Aquila della Lazio cucita sulla maglia e in faccia il sorriso di chi, finalmente, è tornato a casa.