Fedele: «Rovella alla Lazio? Ottimo giocatore di prospettiva ma non è Milinkovic»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex dirigente Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il mercato della Lazio e in particolare l’arrivo imminente di Rovella

ROVELLA – La Lazio non ha Tare, che ne capisce di giocatori, si pensa a Rovella ma non è Milinkovic. E’ un giocatore di prospettiva. Lui e Ricci sono due giocatori diversi, il secondo fa qualcosa in più in mezzo al campo, più ricamatore