Fazzini Lazio, trattativa arenata? Da Formello valutano le alternative: i nomi sulla lista di Fabiani

Fazzini Lazio, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa legata al futuro del giocatore. La situazione

Secondo quanto riporta il Messaggero, in casa Lazio la trattativa per Fazzini sembra arenata di fronte alle richieste dell’Empoli. C’è sempre il lista Casadei, ma il Chelsea chiede 15 milioni subito.

Alla Lazio è stato offerto anche Fagioli, ma non rientra nei piani del club del club biancoceleste. Secondo il quotidiano ci sono poi le candidature di Payero, Anjorin e Topic ma servirebbe il taglio di Castrovilli per inserire nella lista un nuovo over 22. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi in tal senso.