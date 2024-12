Fazzini Lazio, si intromette una rivale di Serie A! Ci provano per gennaio: con quella mossa vogliono anticipare la concorrenza

Fazzini Lazio, sul giovane centrocampista si intromette una rivale di Serie A. Quel club ci prova già per gennaio: ecco la mossa

Stando a quanto scrive il Corriere Fiorentino, il calciomercato Lazio e la Fiorentina potrebbero presto sfidarsi anche per il giovane Jacopo Fazzini, centrocampista rivelazione dell’Empoli.

Il giovane si sta mettendo in luce con prestazioni sempre più convincenti. Ai biancocelesti piace ormai da tempo, già dall’epoca di Sarri sulla panchina, e stavolta potrebbe essere giusta per vederlo fare il salto in una squadra di livello più alto.