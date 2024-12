Farioli a Sky: «Dominato con e senza palla, meritavamo di più. La Lazio rappresenta al meglio il calcio italiano in Europa»

Farioli, allenatore dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Abbiamo visto tante gare della Lazio, forse è stata quella dove hanno sofferto di più. Si giocava con una squadra in fiducia, con grande organizzazione. I ragazzi hanno dominato con e senza la palla, c’è il rammarico per il risultato ma la prestazione è stata di alto livello e meritavamo di più».

A CHE PUNTO SONO – «Siamo più avanti di dove pensavamo di essere. La situazione degli ultimi due anni era complicata. Quest’anno niente mercato in entrata, abbiamo dovuto vendere. Dobbiamo sistemare i conti qua, quello che hanno fatto i giocatori è speciale. Nell’ultima settimana ci è mancata la vittoria, ma tra prestazione e risultati vari siamo sulla strada giusta. Ora c’è da finire l’anno nel miglior modo possibile».

LAZIO E CALCIO ITALIANO – «La Lazio è una squadra in un momento magico per cosa sta facendo, tutto le gira bene. Fa parte dei momenti e della positività che c’è dentro, tutti lottano per il massimo del risultato. Ha grandissima qualità e fisicità, sommato all’organizzazione fa si che siano in corsa su tutti i fronti. Rappresenta al meglio il nostro calcio in Europa».