Fares VIA dalla Lazio, l’esterno continua a RIFIUTARE ogni offerta. Gli ultimi aggiornamenti

Fares via dalla Lazio, l’esterno biancoceleste continua a rifiutare ogni offerta che arriva per lui. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Messaggero, nei piani del calciomercato Lazio c’è sempre la volontà di cedere anche Mohamed Fares, uno dei tanti giocatori in esubero ancora presenti all’interno della rosa.

C’è però un grande problema, perchè l’esterno ex Verona, di fatto, sta bloccando la sua cessione. Si era parlato di un passaggio ai greci del Panserraikos, così come di altre piste da monitorare in Italia: tutto, al momento, ancora bloccato.