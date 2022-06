Fares verso il ritorno alla Lazio? Le ultime

Sempre più probabile il ritorno alla base di Fares, in prestito al Torino, ma fermato da un gravissimo infortunio

Come sottolineato da La Stampa, il terzino è finito ai box a gennaio per la rottura al crociato. Ed è per questo che i granata non dovrebbero esercitare il diritto di riscatto con il franco-algerino che tornerebbe così alla Lazio.