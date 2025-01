Faes Lazio, quegli indizi allontanano il belga dalla Capitale. Nessun affare in vista? Che cosa succede

Faes Lazio, ci sono degli indizi che allontanano il belga dal possibile arrivo nella Capitale. Nessun affare in vista? Le ultime

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, parla del possibile arrivo in biancoceleste di Wout Faes, difensore attualmente in forza agli inglesi del Leicester. Il calciomercato Lazio continua a seguirlo con un certo interesse, ma alcuni indizi lo allontanano.

In primis il fatto che ha un’età per cui non sarebbe iscrivibile alle liste. E poi ieri, in conferenza, mister Baroni ha parlato di rinforzi giovani, mentre il belga conta già 26 anni.