Ponciroli: «Sconfitta della Lazio vergognosa, Sarri...»

Fabrizio Ponciroli, famoso giornalista, ha duramente attaccato la Lazio e Sarri per la pesante sconfitta contro il Midtjylland

Ospite a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così della sconfitta della Lazio contro il Midtjylland:

«È stata una vergogna per il calcio italiano e per la Lazio, non puoi prendere cinque gol in Danimarca. Sarri continua ad avere alti e bassi e non si prende le proprie responsabilità. Perché non si può avere l’onestà intellettuale avuta da Klopp dopo la partita contro il Napoli? Una volta gli allenatori a fine partita si assumevano le loro responsabilità».