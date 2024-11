Fabregas a Sky: «Non sono contento, dobbiamo lavorare tanto. Abbiamo pressato bene, ma...»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così nel post-partita del match contro la Lazio ai microfoni di Sky

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Como–Lazio, Cesc Fabregas ha parlato così della sconfitta della sua squadra:

PAROLE – «Nel secondo tempo abbiamo pressato bene, mettendoli in difficoltà. Sono deluso per i duelli, Castellanos è un buon giocatore, ma non può sempre staccare di testa su Dossena. Loro sono la Lazio, noi siamo il Como. Dobbiamo lavorare tanto».