Italia, Capello: «Mancata qualificazione al Mondiale deludente, il futuro...»

Fabio Capello, ex allenatore del Real Madrid tra le altre, ha parlato del futuro dell’Italia dopo la mancata qualificazione Mondiale

Intervistato da SunSport, Fabio Capello ha parlato in questi termini dell’Italia di Mancini:

«Mancare la qualificazione per la Coppa del Mondo è più che deludente. È impossibile pensare che l’Italia non la giochi per la seconda volta. Questa prima partita contro l’Argentina sarà importante e Mancini deciderà se inserire alcuni nuovi giocatori. Questo è importante per il futuro. A volte si pensa che un giocatore sia bravo ma poi la maglia della Nazionale è pesante. È davvero importante riformare lo spirito del gruppo. Abbiamo vinto il titolo ma per le qualificazioni alla Coppa del Mondo non abbiamo giocato con lo stesso spirito. È possibile che a volte quando si vince qualcosa si è felici, troppo felici e si pensa ‘siamo i campioni’ ma si perde l’umiltà. E quando questo accade si commettono errori, si va in crisi».