Capello sicuro: «La Lazio può ancora andare in Champions ma Tudor deve fare questa cosa»

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato della situazione della Lazio in vista del derby di sabato contro la Roma: le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del momento della Lazio in vista del derby contro la Roma:

PAROLE – «Roma, Atalanta e Lazio possono giocarsi le proprie chance. Il prossimo turno con il derby di Roma dirà molto in questa chiave: sarà una partita decisiva per entrambe, per la Lazio una specie di “dentro o fuori. Tudor ha l’obbligo di vincere se vuole continuare ad ambire ai primi posti. Per potersi rimettere in gioco deve necessariamente rallentare gli avversari. Non ha altre strade: tre punti nel derby e poi mantenere il ritmo. La squadra che ho visto in campionato contro la Juventus mi è piaciuta, la versione slegata di Coppa Italia molto meno. Alla Lazio mancano punti, probabilmente è venuto meno qualcosa a livello di gruppo perché le scelte dell’allenatore non sempre sono state condivise. Daniele, che ne conosce perfettamente i meccanismi, potrà trovare l’antidoto. La Roma vista contro il Lecce non è stata la stessa che si è espressa nelle partite precedenti, l’esito non dipende dal valore degli avversari: nelle settimane scorse aveva battuto altre squadre dello stesso livello».