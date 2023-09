Capello analizza i problemi dell’Italia: l’ha detto davvero!

Fabio Capello, ex CT della Russia tra le altre, ha commentato i problemi avuti dall’Italia contro la Macedonia del Nord

Fabio Capello, ex allenatore, giocatore azzurro e oggi opinionista tv, ha parlato di problemi della Nazionale con La Gazzetta dello Sport:

«La verità è che non siamo più abituati a un calcio veloce e fisico: il pressing della Macedonia ci ha messo alle corde. Abbiamo poca velocità di esecuzione e pensiero, figlia di un campionato migliorato soltanto grazie agli stranieri. Abbiamo vinto l’Europeo solo due anni fa, ma non abbiamo dominato: siamo stati bravi a restare sempre in partita».