Fabiani pensa come d.s.: già a lavoro per la prossima stagione

Il neo dirigente della Lazio Fabiani già lavora come direttore sportivo in vista della prossima stagione

Angelo Fabiani, dopo aver terminato la sua esperienza alla Salernitana, è entrato nei quadri dirigenziali della Lazio nel corso di questa estate nel ruolo di dirigente della Primavera maschile e femminile e della Lazio Women.

Come riportato da Il Messaggero, però, Fabiani starebbe già come d.s. del prossimo anno cercando persone da inserire nello staff della dirigenza considerando che Igli Tare andrà in scadenza a giugno 2023.