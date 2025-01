Fabiani a Dazn: «La gestione di Rapuano non mi è piaciuta, lo hanno visto tutti. Rovella? Ce lo hanno chiesto»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn nel post-partita del match contro la Fiorentina

PAROLE – «Questa sera parlo io perché i ragazzi non se la sentivano e non ci sembrava giusto non presentarci ai vostri microfoni. Stiamo facendo delle valutazioni, manca qualche giorno alla fine del mercato e vedremo se ci saranno delle occasioni per rinforzare la rosa. La squadra sta facendo bene e ricordiamo che abbiamo ancora tanti infortunati. Se il mercato ci dà qualche indicazione importante la coglieremo. Rapuano? Chi meglio di Marelli in studio può giudicare il suo operato. Non mi attacco agli episodi, fanno parte del calcio. La gestione del direttore di gara non mi è piaciuta, ma non prendiamo atto e andiamo avanti. Non siamo tristi, lo sarei se in noi mancava qualcosa. Ora pensiamo all’Europa, l’ultimo sforzo di questa fase che ci vede al primo posto. Non so quanto può valere Rovella, ce lo hanno chiesto ma non è sul mercato. Il mercato si può fare con i milioni oppure con le idee. Quando ci sono le idee giuste non serve sperperare milioni».