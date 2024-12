Fabiani Lazio: «Ogni scelta che abbiamo fatto è condivisa con la squadra; il nostro segreto è questo qui...»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sulla gestione delle scelte in casa biancoceleste: «Ecco il nostro segreto»

Angelo Fabiani, intervistato da LSC, ha parlato della gestione e delle scelte fatte in questo 2024 dalla Lazio. Di seguito le sue parole.

SCELTE – «Le scelte che abbiamo fatto sono state condivise anche con alcuni dello spogliatoio, tra cui Zaccagni. Ci sono sempre confronti giornalieri, c’è una condivisione su tutto. Nulla di nuovo, siamo abituati a lavorare di squadra e a prendere consigli da tutti. Tra presidente, dirigenza, staff tecnico e giocatori ci sono sempre confronti. Il segreto è questo. Questi ragazzi stanno maturando, hanno la consapevolezza dei propri mezzi. Sta emergendo la volontà, lo spirito, la voglia di conseguire il risultato di partita in partita. Un grande plauso va fatto a loro, a Baroni che si è calato in questa realtà e non era facile. L’ha fatto con grande umiltà e i ragazzi stanno rispondendo sul campo».

