Fabiani lascia la Lazio? Un club vuole il ds della Primavera che potrebbe lasciare i bianconcelesti per la prossima stagione

Come riferito da calciofere.it l’attuale direttore sportivo della della Lazio Primavera e della squadra femminile Angelo Mariano Fabiani sarebbe finito nel mirino della Ternana, club di Serie B, in vista della prossima stagione.

L’arrivo di Alberto Bianchi in biancoceleste potrebbe essere un ulteriore indizio per il divorzio. Il dirigete avrebbe preso sul serio la proposta ed accarezza l’addio in attesa di un eventuale controproposta di Lotito.